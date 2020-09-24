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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ديزنى تؤجل طرح «الأرملة السوداء» إلى العام المقبل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:33 ص
فيلم الأرملة السوداء
فيلم الأرملة السوداء
وكالات
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أجلت شركة ديزني طرح فيلم الأبطال الخارقين (بلاك ويدو) "الأرملة السوداء" وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرج (وست سايد ستوري) "قصة الحي الغربي" إلى عام 2021.

ويوجه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي الذين كانوا يأملون في عودة الإقبال على السينما في أواخر العام.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام المتبقية على جدول هوليوود لعام 2020.

وتم تأجيل طرح (بلاك ويدو) لمدة ستة أشهر إلى مايو 2021، في حين تأجل طرح فيلم سبيلبرج المأخوذ عن مسرحية برودواي الغنائية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم لمدة عام إلى ديسمبر 2021.

ومن بين الأفلام الكبيرة المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" والمقرر طرحه في 20 نوفمبر وفيلم (ووندر وومان 1984) "المرأة الأعجوبة 1984" الذي تأجل طرحه مؤخرا إلى 25 ديسمبر.

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