مقتل 3 جنود ماليين من القوة المشتركة لدول الساحل

قتل ثلاثة جنود ماليين من القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، في بولكيسي بوسط مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.وقالت الوزارة، في بيان، إنه في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء "تعرّضت دورية (للجيش المالي) من قوة مجموعة دول الساحل الخمس إلى هجوم إرهابي في بولكيسي".وشملت الحصيلة الأولية سقوط ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في صفوف العسكريين الماليين، وفق الوزارة التي تحدثت أيضا عن إصابة 15 عنصرًا من الإرهابيين.وأنشئت مجموعة دول الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) عام 2014 ومقرّها في نواكشوط، وهي توفر إطارًا للتعاون في مجالي الأمن والتنمية للدول الخمس الواقعة غرب أفريقيا.وفي مواجهة تزايد نشاط الإرهاب عام 2017، والتدهور المتفاقم للأمن في وسط مالي وفي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، أحيت المجموعة مشروع القوة العسكرية المشتركة الذي أطلق بادئ الأمر عام 2015 لكن حتى الآن لم يظهر تأثير هذه القوة في الميدان.