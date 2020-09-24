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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكى ينخفض 0.56% في بداية التعامل بطوكيو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وانخفض نيكي 0.56 % إلى 23215 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 % إلى 1634.61 نقطة .

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الخميس.

وانخفض نيكي 0.49% إلى 23245.89 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46% إلى 1638.82 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد، الإثنين الماضي، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن المخاوف حيال قيود جديدة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا وأماكن أخرى استمرت في الضغط على أسهم قطاع السفر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 % بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، محافظا على مكاسبه بعد أسوأ جلسة في ثلاثة أشهر، وصعد قطاع التكنولوجيا، الذي تألق مقارنة بسائر القطاعات العام الجاري، 1.5%، في حين كسبت أسهم الرعاية الصحية 0.6%.

ومع تزايد حالات الإصابة بكوفيد- 19 في بريطانيا من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قيودا جديدة تشمل إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن أخرى في قطاع الضيافة في العاشرة مساء في أنحاء البلد.

ونزلت أسهم شركات مالكة لحانات هي جيه.دي ويزرسبون وميتشلز آند بتلرز ومرستون بين 1.2% و3.6%.

وخسر سهم وايتبريد المالكة لبريميير إن 2.8% بعدما أعلنت عزمها خفض ستة آلاف وظيفة في وحدات الفنادق والمطاعم، فيما تنال الجائحة من قطاعات السفر والضيافة.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 0.7% بعد هبوط 5.2% في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أسهم البنوك 0.3% إضافة إلى خسائر أمس، البالغة 5.7%.

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