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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: ارتفاع إصابات كورونا لـ31.792 حالة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد، اليوم الخميس، في لبنان إلى 31792 إصابة بعد تسجيل 940 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 328 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 940 إصابة كورونا جديدة بينها 923 من بين المقيمين و17 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 31792 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 13 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى328 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 126 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 13527.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.

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