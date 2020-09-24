جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بميلاد «أبو ضحكة جنان».. السبت

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت 26 سبتمبر الجارى، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.ويشهد الحفل حضور الفنان أحمد فرحات، الذى يتحدث عن ذكرياته مع الفنان إسماعيل ياسين، ومن أسرة الفنان إسماعيل ياسين المخرجة سامية شاهين، زوجة نجله ياسين، وسارة ياسين الابنة الكبرى للمخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.وشارك أحمد فرحات مع الفنان إسماعيل ياسين، فى 3 أفلام وهم "غرام فى السيرك" و"إسماعيل ياسين فى السجن" و"شهر عسل بصل"، كما يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات بأشهر ما تغنى به ولحنه الموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.وولد الفنان اسماعيل ياسين فى 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس، وشارك فى 7 أفلام ببطولة الموسيقار فريد الأطرش، وهم "حبيب العمر عام 1947، بلبل أفندي عام 1948، أحبك أنت 1949، عفريت هانم 1949، آخر كذب 1950، تعالى سلم 1951، لحن حبي 1953"، وشارك بالغناء فى ألحان فريد الأطرش مثل منلوج "الكذب يا أهل الكذب" وأوبريت "لحن حبي".