رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بميلاد «أبو ضحكة جنان».. السبت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
ايهاب مصطفى
طباعة
تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت 26 سبتمبر الجارى، بقاعة "أولاد العم" المفتوحة بالجيزة.

ويشهد الحفل حضور الفنان أحمد فرحات، الذى يتحدث عن ذكرياته مع الفنان إسماعيل ياسين، ومن أسرة الفنان إسماعيل ياسين المخرجة سامية شاهين، زوجة نجله ياسين، وسارة ياسين الابنة الكبرى للمخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.

وشارك أحمد فرحات مع الفنان إسماعيل ياسين، فى 3 أفلام وهم "غرام فى السيرك" و"إسماعيل ياسين فى السجن" و"شهر عسل بصل"، كما يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات بأشهر ما تغنى به ولحنه الموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.

وولد الفنان اسماعيل ياسين فى 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس، وشارك فى 7 أفلام ببطولة الموسيقار فريد الأطرش، وهم "حبيب العمر عام 1947، بلبل أفندي عام 1948، أحبك أنت 1949، عفريت هانم 1949، آخر كذب 1950، تعالى سلم 1951، لحن حبي 1953"، وشارك بالغناء فى ألحان فريد الأطرش مثل منلوج "الكذب يا أهل الكذب" وأوبريت "لحن حبي".

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

بعد سنوات من الانفصال.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

ننشر صور شهداء الواجب أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 سجناء بطرة

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

جمعية «محبى الأطرش» تحتفل بميلاد «أبو ضحكة جنان».. السبت

غدًا.. أميرة رضا وفرقتها الموسيقية على مسرح ساحة الهناجر

في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

بعد احتفال جوجل بـ«ماما لبنى»: ماذا عن مصير مخطوطاتها؟