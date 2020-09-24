غدًا.. أميرة رضا وفرقتها الموسيقية على مسرح ساحة الهناجر

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقدم الفنانة أميرة رضا وفرقتها الموسيقية، حفلة في السابعة والنصف من مساء غدًا الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وتشدو الفنانة أميرة رضا لأول مرة على مسرح ساحة مركز الهناجر، بباقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل، وقد غنت أميرة رضا، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد في أسوان.ويواصل القطاع تقديم برنامج "عودة الروح" في السابعة والنصف مساء يوميًا حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.