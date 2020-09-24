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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: المواجهة الحاسمة مع دعاة الفوضى ضرورة للحفاظ على الوطن

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة، بأن كشف عناصر الجماعة الإرهابية واجب الوقت، وأن المواجهةَ الحاسمة مع دعاة الفوضى ضرورة للحفاظ على الوطن، وأن التستر عليهم جريمة في حق الدين والوطن، ويجب الضرب بيدٍ من حديد على أيدي الخونة والعملاء.

وأضاف "جمعة"، في تصريحات له: "علينا أن ننظر بوعي وفطنة إلى مصدر إطلاق دعوات الفوضى والهدم من الدول الراعية علنًا للإرهاب التي تعمل كأداة في أيدي القوى التي تريد هدم دولنا وإضعافها وتمزيق أوصالها من جهة وتبني لنفسها مجدًا فوق حجمها في المنطقة من جهة أخرى".

وتابع: "مع يقيننا أن وعي وقوة وتماسك الشعب المصري ووقوفه على قلب رجل واحد حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية سيرد كيد الحاقدين على مصر وأهلها والمتربصين بها في نحورهم بإذن الله تعالى".

واستطرد تصريحاته: "نشيد بقوة بما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة ونفخر بكلمته التاريخية التي أكد فيها وبقوة على ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب والداعمة والممولة له وتلك التي تأوي عناصر الإرهاب وأبواقه الإعلامية".

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