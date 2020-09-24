حظك اليوم.. برج القوس الخميس 24 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: يدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك.عاطفيًا: لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك؛ بل ابحث عن الإخلاص.صحيًا: مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة.تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.