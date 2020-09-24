مياة مطروح تنهى استعداداتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان إعلامي، علي استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ وجاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة.وأوضح أنه تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة.واشار الي أن قطاع الصرف الصحي بدأ منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي والبدء فى تطهير كافة شنايش المطر.وأضاف أنه تم توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.