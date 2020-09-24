إرهابى مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية

سلم إرهابي مطلوب نفسه، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، للسلطات الجزائرية بولاية ورقلة (شرق).وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، مساء أمس، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابي نفسه اليوم للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة".وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه بن ميلود بشير، المولود في 27 أبريل 1972 بورقلة، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 1997، حيث تم توقيفه وسجنه سنة 2003 حتى 2006، وفي 2009 تم سجنه لمدة سنة بتهمة النصب والاحتيال، وفي سنة 2013 التحق بمنطقة الساحل، حيث عمل في تجارة السلاح حتى سلم نفسه اليوم.