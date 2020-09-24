رسميا.. باتشيكو مديرا فنيا للزمالك خلفا لباتريس كارتيرون
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
أعلن نادي الزمالك التعاقد مع جايمى باتشيكو مدريرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم ينتهي صيف 2021 وذلك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللجنة الفنية أختارت باتشيكو بعد مفاضلة بينه وبين عدة مدربين أخرين.. للتفاصيل اضغط هنا
https://elcaptain.dostor.org/122708
وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللجنة الفنية أختارت باتشيكو بعد مفاضلة بينه وبين عدة مدربين أخرين.. للتفاصيل اضغط هنا
https://elcaptain.dostor.org/122708