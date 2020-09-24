رسميا.. باتشيكو مديرا فنيا للزمالك خلفا لباتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع جايمى باتشيكو مدريرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم ينتهي صيف 2021 وذلك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.وأكد المستشار مرتضى منصور أن اللجنة الفنية أختارت باتشيكو بعد مفاضلة بينه وبين عدة مدربين أخرين.. للتفاصيل اضغطhttps://elcaptain.dostor.org/122708