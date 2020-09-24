حظك اليوم.. برج الثور الخميس 24 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يجلب لك هذا اليوم دعمًا من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.عاطفيًا: يُثير إعجابك شخص التقيته أخيرًا وتتمنى إقامة علاقة جدية معه ثم الارتباط به.صحيًا: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية لترتاح نفسيًاتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.