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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات أمريكية تستهدف شبكة مرتبطة بـ«طباخ» الرئيس الروسى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
بيفغيني بريغوجين
بيفغيني بريغوجين
وكالات
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومسؤولين فيها يرتبطون برجل أعمال ثري مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وعلى أطراف مرتبطة بالاستخبارات الروسية.

وتشمل العقوبات ثمانية أشخاص وسبعة "كيانات" مرتبطة بيفغيني بريغوجين، الذي يلقب بطباخ بوتن بسبب تولي شركة المطاعم التي يديرها أعمالًا لحساب الكرملين، كما شملت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويتعلق الأمر وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية، بالتحقق من أنشطة رجل الأعمال المذكور في أفريقيا الوسطى وأنشطة جهاز الأمن الفيدرالي المتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

وتستهدف العقوبات "كيانات وأشخاص يعملون لصالح بريغوجين بهدف توسيع نفوذ روسيا في إفريقيا الوسطى"، البلد الغارق بحرب أهلية منذ 2013، كما قالت الخزانة الأميركية في بيانها.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن "ليفغيني بريغوجين شّكل شبكة دولية من الداعمين لنشر نفوذه السياسي والاقتصادي الشرير في العالم بأكمله".

وبريغوجين بنفسه خاضع لعقوبات أميركية أيضًا، وتتهمه واشنطن بإدارة وتمويل "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية، المستهدفة أيضًا بعقوبات أميركية.

وهي تعتبر واحدة من المؤسسات الرئيسية التي شاركت في التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمساعدة دونالد ترامب على الفوز.

وأضاف منوتشين "تواصل الولايات المتحدة استهداف قدرات بريغوجين على شن عمليات على مستوى عالمي".

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