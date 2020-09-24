رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 24 سبتمبر 2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:36 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: احذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك.
عاطفيًا: لا تفتعل الخلافات مع الحبيب ولا سيما هذا اليوم؛ بل كن متفهمًا معه فهو بحاجة ماسّة إليك للوقوف إلى جانبه.
صحيًا: أنت في حالة صحية ممتازة، وتبدو سعيدًا بهذا الوضع بعد خوضك مسارًا عسيرًا مع المرض.

الثور
مهنيًا: يجلب لك هذا اليوم دعمًا من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك.
عاطفيًا: يُثير إعجابك شخص التقيته أخيرًا وتتمنى إقامة علاقة جدية معه ثم الارتباط به.
صحيًا: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية لترتاح نفسيًا.

الجوزاء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصًا تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.
عاطفيًا: تشكو الوحدة بسبب بعدك عن الشريك وعدم تمكنك من لقائه ساعة تشاء.
صحيًا: إذا لاحظت أن الهالات السوداء تتكاثر وتتكاثف تحت عينيك، يكون السبب قلة النوم التي تعانيها.

السرطان
مهنيًا: يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفيًا: حافظ على سرّية ما يحدث بينك وبين الشريك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونكما.
صحيًا: من أراد المحافظة على صحة سليمة لا يوفر أي وسيلة من أجل ذلك.

الأسد
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيرًا ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.
عاطفيًا: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف من توترك.

العذراء
مهنيًا: تدخل مرحلة مهنية مهمة جدًا اليوم، ويسلط الضوء عليك وتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة جدًا.
عاطفيًا: اهتمّ بنفسك أكثر حتى تكسب حبّ أحد الأشخاص من الطرف الآخر.
صحيًا: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضررًا للقلب.

الميزان
مهنيًا: يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب في خطر، بادر إلى إنقاذها سريعًا وإلا خسرت من تحب.
صحيًا: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع وسيطر على انفعالاتك، ودع جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

العقرب
مهنيًا: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.
عاطفيًا: تشعر بالحنين إلى شخص أحببته بصدق وتتمنى لو تستطيع استعادته.
صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

القوس
مهنيًا: بدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك.
عاطفيًا: لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك بل ابحث عن الإخلاص.
صحيًا: مارس النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة.

الجدي
مهنيًا: تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط.
عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك.
صحيًا: سوء التفاهم مع الآخرين يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة.

الدلو
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات.
عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تهوّرك هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه.
صحيًا: تشنج أعصابك بين حين وآخر يصيبك بالكآبة وبالشعور عن عدم إيجاد الحل المناسب.

الحوت
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.
عاطفيًا: تمضي يومًا مميزًا مع الحبيب وتفكّران جديًا في الارتباط وتأسيس أسرة.
صحيًا: تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد صحيًا، فحاول أن تخفف بعض الشيء.

موضوعات متعلقة

آخرهم معز مسعود.. رحلة الشيوخ من ندوات ارتداء الحجاب للزواج بالنجمات

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

بعد سنوات من الانفصال.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

افتتاح مسرحية «محل اللعب» بالهناجر (صور)

«أحوال شخصية» تعود من جديد لمسرح أوبرا ملك

اليوم.. مناقشة تأثير الثقافة الرقمية فى مرحلة التعليم الجامعى

روائع السنباطى وبليغ وفايزة أحمد بمسرح سيد درويش.. الليلة