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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وساطة مفاوضات السلام السودانية تتطلع إلى دعم إقليمى للاتفاق

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:47 م
ضيو مطوك
ضيو مطوك
أ.ش.أ
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أكد مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك، ضرورة دعم دول الإقليم وأصدقاء السودان، تنفيذ اتفاقية السلام، المقرر توقيعها بشكل نهائي يوم 3 أكتوبر المقبل في جوبا.

وقال مطوك، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه لجنة الوساطة بتكليف من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، قدمت الدعوات لحضور حفل توقيع الاتفاق، والتي شملت رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس تشاد إدريس ديبي، كما حضرت اللجنة إلى الخرطوم لتقديم الدعوات لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء الحكومة.

وأضاف مطوك أن قضية تنفيذ اتفاق السلام في غاية الأهمية، لتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد والتنمية ومعالجة مختلف القضايا مثل: النزوح واللجوء، موضحًا أن السلام مفتاح حقيقي لحل كثير من القضايا، ومنها العلاقات الخارجية ومشروعات التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحرب أثرت على المكونات الاجتماعية بالسودان بصورة كبيرة، وأن السلام عملية مستمرة وتنفيذه على أرض الواقع يحتاج إلى موارد حقيقية، كما يحتاج الى وقت وثبات من المجتمع.

ودعا الشعب السوداني إلى التوحد من أجل العبور بالفترة الانتقالية، خاصة وأن الاتفاق فتح آفاقا جديدة باعتبار أن الحكومة الانتقالية تضع عملية السلام في مقدمة أجندتها، موضحًا أن الوساطة استطاعت تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة.

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