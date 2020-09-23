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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الخرباوي: التنظيم الإخواني يأكل بعضه.. ونهايته قريبا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:44 م
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أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن نهاية التنظيم الإخواني ستأتي من داخله، فهم الآن يأكلون بعضهم البعض.
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