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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: 4.4 مليار جنيه لإقامة أول مشروع للبحوث الإلكترونية بمصر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:50 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد إنشاء مقر لمعهد بحوث الإلكترونيات بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 4.4 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع منتصف عام 2022.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يتكون من 13 مبنى، يرتبط ببعضه البعض عن طريق شبكة من مسارات الحركة الأفقية، ويحتوى مقر المعهد على أنظمة التحكم المركزى لكامل المشروع، والتى تتضمن أيضًا معمل غرفة لتصميم وتصنيع واختبار وتسويق النظم الكهروميكانيكة الدقيقة، وهو الأول من نوعه بمصر، ويحتوى على عدة معامل مثل معمل النانو.

وأضاف الوزارة، أنه تم رصد مخصصات قدرها 221 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 أنفق منها 201.8 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 91%.

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