تركيا تقصف بالمدفعية الثقيلة 4 قرى شمالى سوريا

قصفت القوات التركية وميليشياتها المواليّة لها بالمدفعية الثقيلة، مساء الأربعاء، عدة قرى شمالي سوريا ما خلف خسائر فادحة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أن القوات التركية قصفت قرى صغوناكة ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.وأشار المرصد السوري إلى أن اشتباكات وقعت أمس، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا، والقوات الكردية، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.وأوضح المرصد أنه سبق أن وقعت أمس الأول اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية، والفصائل الموالية لتركيا على محاور مرعناز وكفر خاشر في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.