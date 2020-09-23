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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد إحلاله وتجديده.. افتتاح مسجد أبوزيد بقرية سيلا في الفيوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:25 م
افتتاح مسجد أبوزيد
افتتاح مسجد أبوزيد
الفيوم - زينب علاء
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أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، لافتتاح مسجد أبوزيد محمد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليونا و750 ألف جنيه، على مساحة 400 متر.

وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العشاء بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.

قدم وكيل وزارة الأوقاف، التهنئة لأهالي القرية بمناسبة افتتاح المسجد، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، موضحًا أنه منذ عام 2014 حتى عام 2020 تم افتتاح أكثر من 219 مسجدًا بمحافظة الفيوم، بتكلفة قدرها 236 مليون جنيه.

كما وجه الأهالي بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات أثناء دخول المسجد للوقاية من فيروس كورونا، كما تحدث عن نعم الله على الإنسان، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها من كل سوء.

جدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد قد افتتح عصر اليوم مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

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