رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2231 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالجيزة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:02 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
ندى حمدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن حملاتها المرورية على المحاور الكبرى والميادين والشوارع المهمة والتي حررت خلال ٢٤ ساعة نحو ٢٢٣١ مخالفة متنوعة.

نفذ ضباط مرور الجيزة الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالقيام بحملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية، حيث وضعت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بإعداد حملات مرورية جيدة مستمرة بمراكز وأقسام القطاع شارك فيها ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية 1050 مخالفة انتظار خاطئ و١١ بدون قيادة و١٤ بدون تسيير و414 متنوع.

كما تم تحرير ٣٢٧ نموذجا ١٢٥ و٢٦ مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و١٠ إجمالى الفحص، بالإضافة إلى ٤٨ حالة تصالح فوري و٧ ملصقات ومتعلقات و٩ مخالفات زجاج فاميه و٢٧٤ مخالفة رادار بتجاوز السرعة المقررة و٢٠ مخالفة عدم ارتداء كمامات و٢٣ لوحات غير مؤمنة و١٨ حملة سرفيس و١٤ صلاحية فنية و٣٠٢ مخالفة تصوير الكاميرات.

وتواصل مديرية أمن الجيزة حملاتها بشكل يومي لتسيير الحركة المرورية وضبط المخالفات.

موضوعات متعلقة

بعد سنوات من الانفصال.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى

ننشر صور شهداء الواجب أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 سجناء بطرة

فايلر عن أنباء رحيله: «من حقي رؤية عائلتي»

الجمعة.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء لمدة 8 ساعات

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

بعد احتفال جوجل بـ«ماما لبنى»: ماذا عن مصير مخطوطاتها؟

آخرهم معز مسعود.. رحلة الشيوخ من ندوات ارتداء الحجاب للزواج بالنجمات

محمد الباز يكشف عن المذكرات المخفية لـ «هيكل» فى ذكرى ميلاده