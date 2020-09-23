ضبط 2231 مخالفة مرورية متنوعة في حملة مكبرة بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شن حملاتها المرورية على المحاور الكبرى والميادين والشوارع المهمة والتي حررت خلال ٢٤ ساعة نحو ٢٢٣١ مخالفة متنوعة.نفذ ضباط مرور الجيزة الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالقيام بحملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية، حيث وضعت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بإعداد حملات مرورية جيدة مستمرة بمراكز وأقسام القطاع شارك فيها ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية 1050 مخالفة انتظار خاطئ و١١ بدون قيادة و١٤ بدون تسيير و414 متنوع.كما تم تحرير ٣٢٧ نموذجا ١٢٥ و٢٦ مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و١٠ إجمالى الفحص، بالإضافة إلى ٤٨ حالة تصالح فوري و٧ ملصقات ومتعلقات و٩ مخالفات زجاج فاميه و٢٧٤ مخالفة رادار بتجاوز السرعة المقررة و٢٠ مخالفة عدم ارتداء كمامات و٢٣ لوحات غير مؤمنة و١٨ حملة سرفيس و١٤ صلاحية فنية و٣٠٢ مخالفة تصوير الكاميرات.وتواصل مديرية أمن الجيزة حملاتها بشكل يومي لتسيير الحركة المرورية وضبط المخالفات.