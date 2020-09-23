نساء معز مسعود: لا حب يدوم (فيديوجراف)

أثار ارتباط الداعية معز مسعود بالفنّانة حلا شيحة جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد غياب أحد الطرفين لنفي أو تأكيد الخبر.في النقاط التالية ترصد «الدستور» حالات زواج الداعية الإسلامي التي انطلقت 2003:• أولى زوجات معز كانت 2003 من سارة وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية، بحضور عائلي بسيط.• المرشدة السياحية بسنت نور الدين كانت ثاني زوجاته وذلك في سبتمبر 2017، واستمر زواجهما 179 يومًا فقط.• ثالث زوجات معز مسعود كانت الفنانة شيري عادل في يوليو 2019، ولم يستمر الزواج طويلًا، وكانت تصغره بـ10 سنوات.• عدة تقارير إخبارية تناولت أن مهر حلا سيكون فيلما ومسلسلا باعتباره منتج سينمائي، إضافة إلى 20 مليون جنيه.