5 حقوق استثنائية للموظفين من ذوي الإعاقة (فيديو)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مقطع فيديو يوضح أهم الحقوق والمزايا الاستثنائية التي يمنحها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف العام من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى يتمثل أبرزها فيما يلي:- يمنح الموظفون من ذوي الاحتياجات الخاصة 45 يومًا إجازة اعتيادية سنويًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.- تلتزم كل وحدة حكومية بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة.- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة.- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يتبين عجزه عجزًا كاملًا، إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.