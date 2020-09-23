صندوق التكافل والمعاشات والعلاج أهم قرارات «البيطريين»

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين الجلسة العادية اليوم الأربعاء والثانية للمجلس الجديد.وقال خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن أهم القرارات التى تم اتخاذها اليوم بعد جلسة امتدت لأكثر من 7 ساعات، اعتماد محاضر الجلسات المعلقة سابقًا، إضافة إلى اعتماد تقرير لجنة العلاج واللجنة الاجتماعية بشأن الدعم المالي لأعضاء النقابة.أضاف النقيب العام للأطباء البيطريين أنه تم عرض آخر مستجدات صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء البيطريين ودعمه من قبل النقابة العامة؛ حتى يتسنى له صرف مستحقات الزملاء المحالين للمعاش، وتم عرض خُطط مقررى اللجان المختلفة بالنقابة وإقرارها من قبل المجلس.