سعر اليورو اليوم الخميس 24-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 24-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والاسكان وبنك عودة، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.ارتفع سعر اليورو اليوم اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61، كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.52.سعر اليورو اليوم الخميس 24-9-2020 في البنوك المصريةوفي بنك مصر تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.50، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.50، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.51، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.53، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.49.أسعار اليورووفي بنك قناة السويس استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.52.