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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 24-9-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 24-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم المصرف المتحد والبنك الاهلي الكويتي، مقابل انخفض الدينار أمام الجنيه في بنك الاسكندرية وبنك الكويت الوطني.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 24-9-2020
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.74، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.74، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.76، أكا في بنك بلوم فسجل للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.66.

أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك مصر انخض الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.71، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.20 جنيه وللبيع 51.71، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 48.58 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.90.

في المقابل، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.74، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.74، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66.

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