وصول الطائرة الحادية عشرة من طراز A220 - 300 لمطار القاهرة

وصلت، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي الطائرة الحادية عشرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFG التي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد، بالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.وتقدم طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الإنترنت على متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة في كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة، أيضًا، على تعزيز رفاهية الركاب.