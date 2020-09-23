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منوعات

ما هو تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:30 م
القنوات التعليمية
القنوات التعليمية
حسين العمدة
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يشاهد الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية القنوات التعليمية بعد تعطيل الدراسة فى كافة المراحل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، وتقوم "الدستور" بنشر تردد القنوات التعليمية ومواعيد عرض البرامج، حيث يقوم الطلاب بمشاهدة البرامج التعليمية الذين فى جميع مراحل التعليم (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، من أجل تلقى شرح الدروس من كبار المتخصصين فى المواد الدراسية المختلفة.

تردد القنوات التعليمية

يمكن للطلاب مشاهدة كافة الدروس فى المراحل التعليمية على القنوات التعليمية، حيث تسمى القنوات على الرسيفر بـ""EDU، حيث يمكن للطلاب الذين يبحثون عن مشاهدة القناة التعليمية الأولى بعمل بحث على النايل سات بالتردد وهو 11747، وتختص تلك القناة بالمرحلة الثانوية إضافة للتعليم الفنى الزراعى والصناعى والتجارى، ويكون معدل الاستقطاب رأسى ومعدل الترميز 27500، ويكون معدل الاستقطاب أفقى ومعامل تصحيح الخطأ 56، ويمكن مشاهدة قناة للطلاب فى المرحلة الأساسية أن يبحث على التردد 11380، ويكون معدل الاستقطاب افقى ومعدل الترميز 27500، وتكون مختصة تلك القناة لمراحل التعليم الأساسى من الأول الإبتدائى وحتى الشهادة الإعدادية، حيث تلك الدروس يقوم بشرحها كبار المتخصيين فى المواد الدراسية.

مواعيد عرض برامج القنوات التعليمية


وتبدأ البرامج التعليمية فى بثها المباشر فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتبدأ الإعادة فى تمام الساعة 6 مساءً حتى 9 صباحًا، ويلجأ الطلاب لمشاهدة الدروس على القنوات التعليمية نظرًا للشرح الذى يقوم به العديد من كبار أساتذة المواد الدراسية فى مختلف المراحل التعليمية، وتلك القنوات التعليمية بديلة للدروس الخصوصية التى يمكن أن يلجأ لها الطلاب، خصوصًا أن زادت عدد مشاهدات الطلاب للقنوات التعليمية بعد انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت وقف الدراسة بالمدارس فى وقت سابق بسبب فيروس كورونا، وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية التى أعلنت عليها الدولة المصرية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

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