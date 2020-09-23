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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:32 م
رشدي أباظة ومريم
رشدي أباظة ومريم فخر الدين
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في حياة الفنانين العديد من قصص الحب والعديد أيضُا من الصداقات التي لا تخلوا من مواقف كوميدية.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية روت الفنانة مريم فخر الدين موقف كوميدي نادر حدث بينها وبين صديق العمر بحسب ما قالت عنه، الفنان رشدي أباظة.

وقالت الفنانة مريم فخر الدين، إن الفنان رشدي أباظة كان دائم التردد على منزلها، في زيارات ودية عائلية إلا أن ما حدث في أحد الأيام كانت مفاجأة وروت ما حدث قائلة: "في يوم كنت قاعدة في البيت فوجئت برشدي أباظة بيفتح قفل باب البيت بطلقة من مسدسه، وحين سمعت صوت الطلقة جريت على والدتي من سلم الخدامين، وأخبرتها بما حدث وأن رشدي أباظة بالمنزل ومعاه زجاجة ويسكي وكباب وكفتة، ولما والدتي عرفت جت معايا عشان نشوف ايه اللى بيحصل، وفتحنا له الباب الداخلي للشقة ودخل بالفعل وجلس معنا وأكلنا ورفضت أن أشرب معه لكن والدتي شربت معه في الصالون".

ولم تكتف مريم فخر الدين في ذلك البرنامج بذكر تلك الواقعة وفقط، وإنما قالت أن الفنان رشدي أباظة: "كان بيبصلي"، وقالت إنه طلب الزواج منها، لكنها لم توافق للتشابه الكبير بينهما وخاصة في حياة الترف.

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