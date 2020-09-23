خلال أسبوعين.. افتتاح 12 مسجدًا جديدًا في كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفًا للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق.وهنأ محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الأوقاف، لتوليه مهام منصبه، ووجه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، وعددها 12 مسجدًا، منهم افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.وأكد اللواء جمال نور الدين، أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وتم افتتاح 7 مساجد، وسيتم افتتاح 12 مسجدًا جديدًا ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.