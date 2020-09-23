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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤتمر حواري حول «مشروع مدن وأماكن عامة آمنة للنساء» بالإسكندرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:21 م
مؤتمر حواري
مؤتمر حواري
هبه عويضه
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شهد حى ثان المنتزه بالإسكندرية، عقد مؤتمرًا حواريًا تحت عنوان "مشروع مدن وأماكن عامة آمنة للنساء"، حيث أُقيمت المائدة الحوارية حول آليات الحماية والخدمات المقدمة للمرأة بالإسكندرية بشكل عام والمرأة المعنفة بشكل خاص، بهدف الوصول إلى تكامل الخدمات والتشبيك بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق خدمات أفضل وأيسر للمرأة، وذلك بإصدار دليل الخدمات المقدمة للمرأة بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات مشروع مدن وأماكن عامة آمنة للنساء الذي تنفذه جمعية المرأة والتنمية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من السفارة الهولندية، وتقوم جمعية المرأة بتنفيذ المشروع بمنطقة المندرة قبلي، ويستهدف المشروع عدد 625 فردا (400 سيدة – 200 رجل) ويقدم المشروع المساندة القانونية والنفسية للسيدات المعنفات بشكل مجاني، ويتولى تدريبهن وتمكينهن اقتصاديا، من خلال تعليم الحرف اليدوية المختلفة مجانًا.

وأكد اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية والدستورية، والمعارف الأساسية حول العنف ضد المرأة وآليات الحماية منه، والخدمات المقدمة من مختلف الجهات المعنية لتقديم وخلق آليات مجتمعية داعمة لتغيير المواقف السلوكية حتى تتمتع المرأة بحقوقها وأمنها بدون عنف وتحيا حياة كريمة نظرا للدور الرائد الذي تقوم به المرأة في المجتمع.

جاء ذلك بحضور رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر بالمنتزه ثان، ومدير مقر مشروعك ومدير العلاقات العامة والإعلام بحي ثان المنتزه، ومدير اللجان والمجالس بالمنتزه ثان، وممثلي العديد من الجهات المعنية، والجمعيات الشريكة.

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