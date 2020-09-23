محمد الباز يكشف عن المذكرات المخفية لـ «هيكل» فى ذكرى ميلاده

صدر اليوم كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية».. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور» عن دار رِيشة للنشر ويتوفر بمكتبة تنمية، وهو ما يتزامن مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل (23 سبتمبر 1923).يقول الباز عن الكتاب: "قلت للأستاذ هيكل: أريد أن أسمع منك تاريخك الشّخصي مع رؤساء مصر،سألنى: ولماذا أخصّك أنت بهذه القصة الخاصة جدًا؟ قلت: لأننى سأكون قادرًا على الكتابة- إذا سمحت الأقدار بذلك لخمسة أجيال قادمة، وأنت تطمح لأن تعيش عبر الأجيال القادمة، ابتسم نصف ابتسامة وقال: اتفقنا.. بالفعل اتفقنا لكننا لم ننفذ، شغلته واجباته ومشروعاته ومحاضراته ومعاركه ثم خطفه الموت، فتّشت فى أوراقي، فعثرت على سر وضعه أمامي يوم طلبت منه تسجيل مذكراته الشخصية.وتابع "في أحد حواراته الصحفية قال: لست متأكدًا أن أحدًا منّا بقادر على مواجهة الناس بالحقيقة كاملة غير منقوصة، لأننا بشر، ومن هنا تندهش لو قلت إننى أترك حياتى للآخرين، لماذا؟ لأن مَن يعملون فى العمل الصحفى بالتحديد، كل مواقفهم وكل أعمالهم وكل آرائهم وكل مشاكلهم وكل تطورات حياتهم ومراحلها موجودة ومسجلة على ورق، وهذه مهمة آخرين يستطيعون المتابعة والحكم، اعتبرت ما قاله هيكل وصيّة، وهنا مجرد محاولة لتنفيذها بطريقة لا تفارق منطقه ولا تبتعد عن أرضه".