فرنسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا، اليوم الأربعاء، 13 ألفا و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتكون بذلك قد سجلت أكثر من 13 ألف إصابة ثلاث مرات خلال 6 أيام.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الوفيات في فرنسا ارتفع بمقدار 43 حالة وفاة جديدة، ليصل إلى 31 ألفا و459، فيما بلغ إجمالي المصابين 481 ألفا و141 إصابة.وفي السياق ذاته، أمرت السلطات الفرنسية بإغلاق جميع المطاعم في مدينة مرسيليا بدءًا من يوم السبت المقبل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتُعد مدينة مارسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس وتقع جنوبي البلاد.