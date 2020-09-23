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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يبحث تنفيذ خطط رقمنة المجمع

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:31 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
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التقى الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم بفريق تقني من ممثلي وزارة الاتصالات؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال رقمنة وميكنة العمل الإداري بمختلف إدارات المجمع، حيث يبدأ التنفيذ بإدارة البعوث.

جاء ذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال الأمين العام، إن لقاء اليوم يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتنفيذا لرؤية مصر 2030 من أجل بناء منظومة إلكترونية شاملة، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة، ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

أضاف عيّاد أن المشروع يهدف إلى رقمنة وميكنة جميع الإدارات بالمجمع، وإنشاء برامج إلكترونية جديدة تستهدف تسهيل وتيسير العمل، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها تلك الإدارات للجمهور، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.

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