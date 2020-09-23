علاء عصام: مرشحو «من أجل مصر» يرفعون شعار العدالة الاجتماعية

أكد علاء عصام، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، أن مرشحي شباب التنسيقية بانتخابات مجلس النواب 2020 يستهدفون القيام بدورهم التشريعي والرقابي على قدر أحلام وطموحات جموع الشعب المصري، لافتًا بأنهم سيرفعون شعار العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع لتلبية طموحات المواطنين إزاء القضايا المختلفة.وأضاف "عصام"، عضو تنسيقية الأحزاب عن حزب التجمع لـ"الدستور"، أن التنسيقية ستعكف على تعديل عدد من القوانين والتشريعات الضريبية والتي ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن وضع رؤية وتصور حول عدد من التشريعات المهمة، والتي يتم دراستها خلال الأيام القليلة المقبلة لتلبية طموحات ومطالب المصريين.يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن ترشح 26 عضوًا من أعضائها ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" والمزمع الدفع بها بانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.