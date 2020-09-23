«سُكر وعربدة».. سهرة للأجير الهارب محمد علي داخل ملهى ليلي بإسبانيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للأجير الهارب محمد علي والذي ظهر خلاله داخل ملهى ليلي في إسبانيا، يرقص وبيده كأسا به خمر، تزامنا مع محاولاته لنشر الفوضي والخراب في الشارع المصري من خلال دعوته للمصريين بالنزول إلى الشوارع بزعم ادعاءات كاذبة.وكان الأجير الهارب محمد علي، واصل إهانة الشعب المصري، من خلال فيديوهاته التي ينشرها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: " «كل مصري قاعد في البيت وشايف الكلام ده، أنت مش نضيف ومش جدع ومش راجل».لم يقتصر الوضع إلى هذا الحد بل شن وصلة سباب للمصريين، بعد أن رفض المواطنون الاستجابة لدعواته المسمومة التي تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب في مصر.