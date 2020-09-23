رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم: استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام.. و7 مسجلين يحتجزون 120 مدمنًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:47 م
استشهاد ضابطين وشرطى
استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع
محمد عيسى
طباعة
يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 23-9-2020

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

نشرة الحوادث اليوم

استشهد ضابطان وفرد شرطة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طره.
وقال مصدر أمني، إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم.
https:www.dostor.org3209761

النائب العام يأمر بحبس امرأة تنمّرت على طفلين وعرضتهما للخطر
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس امرأة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
https:www.dostor.org3209708

5 سنوات لمحامٍ وعامين مع الشغل لـ4 آخرين لاحتجاز أعضاء نيابة
عاقبت محكمة النقض، في ثاني جلساتها، بتصحيح حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر في 24 يوليو 2017 المتهم الأول عبدالبديع إبراهيم عبدالبديع بالسجن 5 سنوات بدلًا من السجن المشدد 5 سنوات وتأييد الحكم بمعاقبة هشام إبراهيم محمد وأحمد محمد علي ومحمود السيد الغزاوي وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب بالسجن مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة السيد عبدالرحمن وأحمد محمد محسن عبدالحميد بالسجن مع الشغل لمدة عام.
https:www.dostor.org3209716

وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاج
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عامًا وشهرين مصابة بورم نادر بالرقبة.
https:www.dostor.org3209613

7 مسجلين يحتجزون 120 مدمنًا داخل فيلتين فى شبرامنت
تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في الكشف عن فيلتين لعلاج المدمنين دون ترخيص بمنطقة شبرامنت.
https:www.dostor.org3209200

«سيدة المحكمة» تغيب عن أولى جلسات محاكمتها
شهدت محكمة جنح النزهة بمحكمة مصر الجديدة، تشديدات أمنية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالاعتداء على الضابط وليد عسل، داخل محكمة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة».
https:www.dostor.org3209256

قد يهمك أيضًا: 

موضوعات متعلقة

فضائح شقيق أمير قطر.. أدلة جديدة في قضية تحريضه على القتل

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

بعد محاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام.. أحمد موسى: «سايبينهم تعلفوهم؟»

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

«الكفراوي» فسر رؤية السادات في الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

آخرهم معز مسعود.. رحلة الشيوخ من ندوات ارتداء الحجاب للزواج بالنجمات

محمد الباز يكشف عن المذكرات المخفية لـ «هيكل» فى ذكرى ميلاده

في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

كتاب نور البيان يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال اللغة القرآن واللغة العربية