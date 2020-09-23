نشرة الحوادث اليوم: استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام.. و7 مسجلين يحتجزون 120 مدمنًا

نشرة الحوادث اليوم





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يقدم "الدستور" لمتابعيهعن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء 23-9-2020استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طرهاستشهد ضابطان وفرد شرطة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طره.وقال مصدر أمني، إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم.https:www.dostor.org3209761النائب العام يأمر بحبس امرأة تنمّرت على طفلين وعرضتهما للخطرأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس امرأة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.https:www.dostor.org32097085 سنوات لمحامٍ وعامين مع الشغل لـ4 آخرين لاحتجاز أعضاء نيابةعاقبت محكمة النقض، في ثاني جلساتها، بتصحيح حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر في 24 يوليو 2017 المتهم الأول عبدالبديع إبراهيم عبدالبديع بالسجن 5 سنوات بدلًا من السجن المشدد 5 سنوات وتأييد الحكم بمعاقبة هشام إبراهيم محمد وأحمد محمد علي ومحمود السيد الغزاوي وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب بالسجن مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة السيد عبدالرحمن وأحمد محمد محسن عبدالحميد بالسجن مع الشغل لمدة عام.https:www.dostor.org3209716وزير الداخلية يوجه برعاية طفلة مصابة بورم نادر فى سوهاجوجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عامًا وشهرين مصابة بورم نادر بالرقبة.https:www.dostor.org32096137 مسجلين يحتجزون 120 مدمنًا داخل فيلتين فى شبرامنتتجري نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في الكشف عن فيلتين لعلاج المدمنين دون ترخيص بمنطقة شبرامنت.https:www.dostor.org3209200«سيدة المحكمة» تغيب عن أولى جلسات محاكمتهاشهدت محكمة جنح النزهة بمحكمة مصر الجديدة، تشديدات أمنية، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالاعتداء على الضابط وليد عسل، داخل محكمة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة».https:www.dostor.org3209256