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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة 9 محطات صرف صحي في عدة مدن بالأقصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:29 م
صرف صحي
صرف صحي
هدى الأمير
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قامت إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر خلال العام المالي 20192020 باستلام 242 حيزًا عمرانيًا جديدًا معتمدًا من هيئة التخطيط العمراني والمركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد لتوابع مراكز ومدن الأقصر والبياضية والقرنة وإسنا وأرمنت والطود والزينية، كما تم استلام المخطط الاستراتيجي العام لمدن البياضية، الزينية، القَرنة، أرمنت الحيط، أرمنت الوابورات وتم إعداد المخططات التفصيلية لتلك المدن وجاري اعتمادها.

وأوضح عبدالمسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني بالأقصر، أن الهدف من المخططات التفصيلية للمراكز والمدن القضاء على ظهور المناطق العشوائية بالمدن وضمان تحقيق النمو العمراني بشكل مخطط وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

كما تم عقد مؤتمر مع هيئة التخطيط العمرانى بخصوص الملامح التنموية لمراكز ومدن المحافظة؛ تمهيدًا لوضع التصور النهائي للمخطط الاستراتيجي للمحافظة (حدود إدارية - مشروعات تنموية - طرق - خدمات - مرافق)، وأيضًا تم الانتهاء من تحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتم التوقيع على خرائط نطاق التصالح لتلك الكتل، وتم توقيع خريطة المخطط الاستراتيجي العام لكل من إسنا والطود وفي طور اعتمادها من وزير الإسكان.

في سياق متصل، تم الموافقة على 9 محطات صرف بمدن البياضية والقرنة وإسنا والطود خارج الأحوزة العمرانية وجار الموافقة على محطات صرف أخرى كما تم اعتماد مشروع تقسيم حوض أبوعياد (مدينة الأقصر) والنشر بالجريدة الرسمية، وتم الانتهاء من مشروع المخطط التنفيذي لجزء من حوض العمدة 6 وحوض الخمسين، وحوض الكابوسية، حوض جزيرة البياضية 8، وجار العمل بالجزء المتبقى لحوض الخمسين، وجزء من حوض الحدود.

أضاف: أنه تم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لتحديث لوحة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر بشأن تعديل الاشتراطات البنائية، وتم عقد عدة لقاءات بمقر الهيئة بالقاهرة لدراسة تلك التعديلات.

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