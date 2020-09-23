ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

ينتظر الطلاب الذين سجلوا رغباتهم توقيت إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بشدة، مما أدى إلى تصدرهم محركات البحث سيعا لمعرفة النتيجة.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020

72 ساعة حددتها وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لظهور نتيجة التنسيق في المرحلة الثالثة، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة رغبات الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد الحكومية، والتى اغلقت مرحلة التنسيق الثالثة أمس الثلاثاء، حيث بدأت الخميس 17 سبتمبر، وكانت من المفترض أن تغلق الاثنين ولكن الوزارة مدت فتح الباب يوما واحد حرصا منها على مصلحة الطلاب.

وتعلن الوزارة موعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، بعدما تم غلق باب التنسيق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، حيث استمر فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة 6 أيام.

ويشار إلى أن 180 ألف طالبًا وطالبة، قاموا بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

اقرأ ايض:

وحدد بوابة التنسيق الالكترونى 2020 درجات الحد الأدنى المقررة للنجاح، والتى تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، وذلك حرصا منها على مصلحة الطلاب المتبقيين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة أيضا إلى الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة.

ويشار إلى أن وزارة التعليم العالى، كانت فتحت باب تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق، 22 واستمرت حتى 27 أغسطس الماضي، كما أنها فتحت باب المرحلة الثانية من التنسيق في 1 سبتمبر حتى 6 سبتمبر، والمرحلة الثالثة من 17 سبتمبر الجاري حتى الثلاثاء من الشهر ذاته.