رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:51 م
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
نعمات مدحت
طباعة

ينتظر الطلاب الذين سجلوا رغباتهم توقيت إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بشدة، مما أدى إلى تصدرهم محركات البحث سيعا لمعرفة النتيجة.

 موعد  تنسيق المرحلة الثالثة 2020

72 ساعة حددتها وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لظهور نتيجة التنسيق في المرحلة الثالثة، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة رغبات الطلاب والطالبات في الجامعات والمعاهد الحكومية، والتى اغلقت مرحلة التنسيق الثالثة أمس الثلاثاء، حيث بدأت الخميس 17 سبتمبر، وكانت من المفترض أن تغلق الاثنين ولكن الوزارة مدت فتح الباب يوما واحد حرصا منها على مصلحة الطلاب.

 

وتعلن الوزارة موعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، بعدما تم غلق باب التنسيق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، حيث استمر فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة 6 أيام.

 

ويشار إلى أن 180 ألف طالبًا وطالبة، قاموا بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

 

 اقرأ ايض:

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

 وحدد بوابة التنسيق الالكترونى 2020 درجات الحد الأدنى المقررة للنجاح، والتى تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، وذلك حرصا منها على مصلحة الطلاب المتبقيين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة أيضا إلى الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة.

ويشار إلى أن  وزارة التعليم العالى، كانت فتحت باب تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق، 22 واستمرت حتى 27 أغسطس الماضي، كما أنها فتحت باب المرحلة الثانية من التنسيق في 1 سبتمبر حتى 6 سبتمبر، والمرحلة الثالثة من 17 سبتمبر الجاري حتى الثلاثاء من الشهر ذاته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضائح شقيق أمير قطر.. أدلة جديدة في قضية تحريضه على القتل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل

«شبورة صباحية».. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

«الكفراوي» فسر رؤية السادات في الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

ما هو آخر تحديث في تردد أون تايم سبورت وأهم برامج القناة

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

آخرهم معز مسعود.. رحلة الشيوخ من ندوات ارتداء الحجاب للزواج بالنجمات

محمد الباز يكشف عن المذكرات المخفية لـ «هيكل» فى ذكرى ميلاده

في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

كتاب نور البيان يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال اللغة القرآن واللغة العربية