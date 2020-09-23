ما هو توقيت إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بالتفصيل
ينتظر الطلاب الذين سجلوا رغباتهم توقيت إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بشدة، مما أدى إلى تصدرهم محركات البحث سيعا لمعرفة النتيجة.
موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020
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ساعة حددتها وزارة التعليم العالي للبحث العلمي لظهور نتيجة التنسيق في المرحلة
الثالثة، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة رغبات الطلاب والطالبات في الجامعات
والمعاهد الحكومية، والتى اغلقت مرحلة التنسيق الثالثة أمس الثلاثاء، حيث بدأت
الخميس 17 سبتمبر، وكانت من المفترض أن تغلق الاثنين ولكن الوزارة مدت فتح الباب
يوما واحد حرصا منها على مصلحة الطلاب.
وتعلن
الوزارة موعد ظهور نتيجة التنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكترونى 2020 عبر بوابة
الحكومة المصرية، بعدما تم غلق باب التنسيق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، حيث استمر
فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة 6 أيام.
ويشار
إلى أن 180 ألف طالبًا وطالبة، قاموا بتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والدور
الثانى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام
ويشار إلى أن وزارة التعليم العالى، كانت فتحت باب تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق، 22 واستمرت حتى 27 أغسطس الماضي، كما أنها فتحت باب المرحلة الثانية من التنسيق في 1 سبتمبر حتى 6 سبتمبر، والمرحلة الثالثة من 17 سبتمبر الجاري حتى الثلاثاء من الشهر ذاته.