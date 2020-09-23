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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة إرشادية عن أضرار حشرة الجعال على بنجر السكر بالفيوم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:26 م
ندوة إرشادية عن أضرار
ندوة إرشادية عن أضرار حشرة الجعال
زينب علاء
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شهد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية عن حشرة الجعال وأضرارها على محصول بنجر السكر وكيفية مقاومتها والوقاية منها المنعقدة بمصنع الفيوم لصناعة السكر المنظّمة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد البحوث الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد أبوبكر، مدير عام الإدارة الزراعية بمَصنع سكر الفيوم، والمهندس أيمن يوسف مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالفيوم، والمهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعية بطامية، ولفيف من المهتمين بزراعة محصول البنجر، ومهندسين ومشرفين الجمعيات الزراعية بالفيوم، ومهندسين مصنع سكر الفيوم.

حاضر الندوة الدكتورة سناء عبد القادر، أستاذ آفات المحاصيل الحقلية، وأوضحت أن حشرة الجعال من الحشرات الضارة التي تصيب محصول بنجر السكر وهي نوع من أنواع الخنافس الضارة، حيث تضع البيض أسفل سطح التربة ويعتبر الطور اليرقي هو الطور الضار حيث تتغذّى اليرقات على جذور النباتات الصغيرة، ما يؤدي إلى ذبولها وعلى جذور النباتات الكبيرة، ما يؤدي إلى إصابتها بالاعفان وتقاوم هذه الحشرة بالحرث العميق للتربة وتركها عرضة للشمس فترة طويلة مع اتباع الدورة الزراعية في زراعة المحصول، أو استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

وتناولت المحاضرة، أيضًا، معرفة الأطوار الأربعة لحشرة الجعال طور البيض - طور اليرقة – طور العذراء – طور الحشرة الكاملة وكيفية مواجهة الحشرة المستجدة على محصول البنجر في كل طور وطرق المقاومة والوقاية سواء بعمليات الزراعة أو بالطرق التشريعية أو بالطرق البيولوجية أو بالطرق الكيميائية.

وأبدى خالد أبوبكر ترحيبه بكل جهة علمية بحثية تعمل على زيادة إنتاج محصول البنجر والوقاية من الآفات والأمراض.

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