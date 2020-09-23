كريم نور الدين أمينًا للمجالس المحلية بحزب الحركة الوطنية

أصدر رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارًا تنظيميًا حمل رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعيين الدكتور كريم نورالدين أمينا لشئون المجالس المحلية بالأمانة المركزية بالحزب.يذكر أن كريم نورالدين قد شغل عدة مناصب قيادية مثل عضوية مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية "إحدى هيئات وزارة الشباب والرياضة"، بالإضافة إلى أمانة شباب المجلس المصرى للمحليات، بالإضافة إلى كونه منسق عام حملة المحليات للشباب التى قام بتدريب وتأهيل ما يزيد عن عشرة آلاف شاب على مبادئ الإدارة المحلية.