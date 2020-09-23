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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

Enola Holmes.. شقيقة شارلوك هولمز تتفوق على ذكاءه!

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:52 م
Enola Holmes
Enola Holmes
محمد مجدي
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أفصحت شركة نتفلكس العالمية عن عدد من صور كواليس مشروعها الجديد  Enola Holmes "إينولا هولمز" الذي أنطلق عرضه اليوم الأربعاء على منصتها، حيث اختصت بالظهور نجمة العمل ميلي بوبي براون، عبر حسابها بموقع تويتر.
ويستند الفيلم إلى سلسلة الكتب التي تحمل الاسم نفسه لنانسي سبرينغر، ويركز على الأخت المراهقة لشارلوك هولمز وهو من إخراج هاري برادبير وكتبه جاك ثورن.

 Enola Holmes

تدور أحداث القصة عندما تكتشف شقيقة Enola Holmes-Sherlock الشابة المفقودة والدتها، لتنطلق للبحث عنها، وتصبح محققة فائقة في حد ذاتها بينما تتفوق على شقيقها الشهير وتكشف عن مؤامرة خطيرة حول شاب غامض في إطار من السابنس والدراما.
وتقدم ميلي بوبي براون دور البطولة، إضافة إلى عملها كمنتج للفيلم، ويشاركها في العمل كلا من هنري كافيل، سام كلافلين، عديل أختار، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزي ووكوما وهيلينا بونهام.
ميلي بوبي براون من مواليد 19 فبراير 2004، وهي ممثلة وعارضة أزياء إنجليزية، صعدت إلى الصدارة عن دورها كإلفن في مسلسل الخيال العلمي الدرامي على Netflix "أشياء غريبة" عام 2016، حيث حصلت على ترشيح لجائزة Primetime Emmy Award لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي في سن 13 عامًا.
ودقدمت ميلي عدة أعمال شهيرة من ضمنها Godzilla: King of the Monsters، Spheres، وتنتظر عرض فيلم Godzilla vs. Kong في 2021.

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