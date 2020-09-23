برلمانى: الإصلاح الاقتصادى أهم ما أنجزته مصر خلال السنوات الماضية

قال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر على مدى السنوات الماضية، هو أهم إنجاز حققته البلد، موضحا أنه كان هناك اختلال كبير في سعر الصرف وفي الدعم المقدم وإهداره بطرق شتى.وأشار في بيان له اليوم، إلى أهمية التصريحات الصادرة عن الرئيس السيسي، والتي شدد فيها على أهمية الإصلاح الاقتصادي وفوائده.وأضاف محمود أن الإصلاح الاقتصادي، هو ما ساعد الوطن على الوقوف على قدميه خلال أزمة كورونا، واستطاع تحمل مختلف التكاليف الاقتصادية والصحية، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي تم بقلب شجاع وإرادة وطنية حرة وبشكل تدريجي أذهل العالم.وقال إنه لو لم تكن مصر قد خطت هذه الخطوات الشجاعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس السيسي لكان الاقتصاد معرضا في أي وقت لهزة قوية وغير قادر على تحقيق نسب نمو أو تحمل الصدمات.