مراكز الدروس الخصوصية تتحدى «التعليم»: «مستقبلنا على كف عفريت»

على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم وتأكيدها إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لأجل غير مسمى؛ حرصًا منهم على سلامة الطلاب ضمن تداعيات فيروس كورونا، وللحد من انتشار العدوى بين المواطنين، إلاّ أن هناك بعض المراكز تحدت قرار الوزارة وتواصل عملية حجز الدروس للطلاب وتحصيل الأموال للتأكيد على حضور تلاميذ الوراق وإمبابة بالجيزة لقاعات الدرس.وقالت شهد محمود، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إنها بدأت في حجز الدروس الخصوصية منذ شهر مضى في عدد من المراكز بمختلف المواد، لافتة إلى أن هناك بعض المدرسين يحرصون على حضور عدد معين من الطلاب؛ تجنبًا للزحام داخل الحصة التي تستمر قرابة الساعتين."مستقبلنا على كف عفريت" بهذه الكلمات بدأت هاجر محمد، الطالبة بالصف الأول الثانوي حديثها عن حجوزات مراكز الدروس التي أكدت أن المركز يحصل من الطلاب أموال، تأكيدًا لحضورهم خاصة أن الأعداد محدودة لحضور الطلاب داخل المركز.من جانبها، قالت منة محمود، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إن المعلمين بدأوا الإعلان عن الحجوزات منذ قرابة شهرين على أن تبدأ الدروس فعليًا بداية أكتوبر المقبل: "ياريت كانوا طبّقوا نظام التعليم أونلاين زي ما الوزارة قالت بدل من وجودنا في مكان زحمة، لكن إحنا معندناش بديل.. مستقبلنا في أيدهم".