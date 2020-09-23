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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:26 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
الدستور
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ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى؛ حيث يبحث الآلاف المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الفاتورة من المنازل، وفي السطور التالية تقدم "الدستور" خطوات الاستعلام عن الفاتورة لشهر سبتمبر الجاري إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطي

- الخطوة الأولى: اختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك).
- الخطوة الثانية: اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين الفاتورة من أعلى، (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).
- الخطوة الثالثة: كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
- الخطوة الرابعة: الضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين "فاتورة سابقة" والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".
- الخطوة الخامسة: إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مره أخرى.

والاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:
http:www.meedco.gov.egfatwra1.aspx


طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات المختلفة:

-تسجيل الدخول إلي المواقع الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.
- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.
- الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.
- الضغط على زر الاستعلام.


طريقة دفع فاتورة الكهرباء 2020


يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 عن طريق تسجيل الدخول عبر موقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي: http:www.eehc.gov.eg،
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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا


كما أيضًا يمكن طفع الفاتورة من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى المحافظات، وأيضًا يمكن دفع الفاتورة عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل «مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان ».

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