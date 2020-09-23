رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطي

طريقة دفع فاتورة الكهرباء 2020



كما أيضًا يمكن طفع الفاتورة من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى المحافظات، وأيضًا يمكن دفع الفاتورة عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية مثل «مصاري، وفوري، وأمان، وممكن، تمام، وسداد، وضمان ».

