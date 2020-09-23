«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأقاويل والشائعات التي تتردد عن نظام مجموعات التقوية التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد الوزير، في تصريحات لـ«جروب معًا نستطيع»، أنه لا صحة لكل ما يتداول عن مجموعات التقوية، نافيًا تحديد أسعار مجموعات التقوية المدرسية:«لم يتم إلغاء القرار 53 الخاص بالمجموعات المدرسية».وترددت أنباء عن أسعار مجموعات التقوية تصل لـ80 جنيهًا في الحصة الواحدة وإلغاء القرار 53 المنظم لعمل مجموعات التقوية، ومنع أي مجموعات داخل المدارس لحين إصدار القرار الجديد، مشددًا على أنه لم يتم تحديد أسعار مجموعات التقوية داخل المدارس ولم يتم إلغاء القرار رقم 53.حال تحديد الأسعار، أكد وزير التعليم أنها ستكون مسئولية الإدارات التعليمية والمدارس ومجالس الآباء، وأن الأسعار ستختلف من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية ومن محافظة لأخرى؛ حتى تتناسب مع ظروف أولياء الأمور، وعلى كل مدرسة ومجلس آباء أن يراعي ظروف الأسرة أثناء تحديد أسعار مجموعات التقوية داخل المدرسة.