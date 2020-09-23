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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كتاب أحلام الفلاسفة يرصد حياة المفكرين لـ سلامة موسى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:20 م
سلامة موسى
سلامة موسى
نعمات مدحت
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كتاب أحلام الفلاسفة لمؤلفه سلامة موسى، الذي يقع في 80 صفحة، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وما زال، نظرًا لعظمة مؤلفه وما قدمه في خدمة الأدب والأدباء على مدار رحلته الأدبية.

كتاب أحلام الفلاسفة

سعى سلامة موسى خلال كتابه أحلام الفلاسفة إلى رغبة العيش في المدينة الفاضلة أو تأسيس ما يسمى بـ"يوتوبيا" مصرية، فهذا حلم يسعى إليه الفلاسفة وقد أثير اهتمام عدد من الفلاسفة القدامى والمعاصرين، كما رصد سلامة خلال كتابه عدد من أحلام الفلاسفة في اليقظة وليست خيالا.

تدور أحداث كتاب  أحلام الفلاسفة حول أحلام عدد من الفلاسفة، كما تتناول موضوعاته عناوين: جمهورية أفلاطون، حلم توماس مور، من أحلام الاشتراكية، تطور الأحلام، أضغاث أحلام، أندريا وحلمه، عصر الصناعة وأحلامه.

وقال سلامة موسى في مقدمة الكتاب: لكل منا حياتان: حياة الواقع التي يعيشها، متأثرُا بالزمان والمكان، وحياة الخيال التي يتمني أن يعيشها، وأن العقل البشري يكمل ما ينقصه في الواقع من وحي الخيال، ومهما أن قيدناه لن يستطيع أن يتقبل ذلك لأن الخيال أفضل من الواقع من وجهة نظره بكثير.

وأضاف خلال مقدمة كتاب أحلام الفلاسفة أنه لولا أحلام الفلاسفة في الزمن الماضي، لأصبح الناس يعيشون حتى زمننا هذا كما كانوا دون تغيير، يعيشون عراة في الكهوف، فقد تم تأسيس أول مدينية خيالا من قبل الفلاسفة وأخيلة المفكرين.

يشار إلى أن سلامة موسى واحد من المفكرين المهمين ويعد قائد من قادة الفكر في العصر الحديث، كان يحب القراءة ويعشقها، وكتب في عدة مجلات وصحف، من مواليد محافظة الشرقية عام 1887، كتب 12 كتابا، قال عنه أصحابه أنه مات مظلوما ولم ينل مكانته كباقي عظماء جيله.

 

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