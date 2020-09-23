«الدستور» تحاور كل أطراف أزمة «اختفاء الكئوس» من اتحاد الكرة

2013:اقتحام وحرق «اتحاد الكرة».. والنيابة: «الجناة سرقوا كئوسًا وميداليات»

مسئول المخازن: مسروقة منذ 2013.. والمصرى: «رجَّعناها»

«كاف»:لم يبلغنا أحد.. ومنح كئوس بديلة «صعب»

العطار: لا نملك حاليًا سوى «كأس 86» فقط

2017

حفظ التحقيقات فى «واقعة 2013»

2020:الإعلان عن «سرقة كأس أمم إفريقيا»

فوجئ الشارع المصرى، فى أوائل سبتمبر الجارى، بالإعلان عن اختفاء كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى احتفظ بها المنتخب الوطنى الأول بعد التتويج بـ٣ بطولات متتالية فى ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠، وذلك من مقر اتحاد الكرة، أثناء جرد مخازن «الجبلاية» لإقامة متحف.وما بين أنها واقعة قديمة حدثت فى ٢٠١٣، حينما اقتحمت مجموعة من الجماهير مقر اتحاد الكرة وسرقت عدة كئوس وميداليات، وتأكيد مسئولين سابقين فى اتحاد الكرة أنهم نجحوا فى استعادتها، وأن ما أعلن عنه مؤخرًا «واقعة جديدة»- تتعدد الأقاويل فى ذلك الملف الذى تمت إحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا، قبل أيام.«الدستور» تعيد فتح الملف من جديد، للتعرف على الحقيقة الكاملة بشأنه، وصحة ما قيل إن النسخ المختفية مقلدة غير أصلية، ويمكن صناعتها من قبل شركات متخصصة فى هذا الأمر، وذلك من خلال الحديث مع كل الأطراف ذات الصلة بالأزمة.فى فبراير ٢٠١٢، كان الشارع الرياضى، بل العام على موعد مع حادث استاد بورسعيد، الذى شهد مقتل ٧٤ مشجعًا من جمهور نادى الأهلى، وهى القضية التى ظلت فى المحاكم حتى ٩ مارس ٢٠١٣، حين قضى فيها بأحكام ما بين السجن المشدد من ٥ إلى ٢٥ عامًا، والإعدام شنقًا، مع براءة ٢٨ آخرين، من بينهم ٧ قيادات شرطية سابقة بمحافظة بورسعيد.واعتراضًا على هذا الحكم، انطلقت مجموعة قيل إنها من رابطة مشجعى الأهلى المعروفة باسم «ألتراس أهلاوى» إلى مقر اتحاد الكرة، وأشعلت النار به، وخرج أحدهم حاملًا كأس الأمم الإفريقية، وفقًا لما عرضته قنوات فضائية آنذاك.فى ٢١ مارس ٢٠١٣، نفى عزمى مجاهد، المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم حينها، ما تردد حول سرقة الكئوس، قائلًا: «راجعنا كل الكئوس داخل مبنى الاتحاد وتأكدنا من أن جميعها موجودة».لكن معاينة نيابة قصر النيل آنذاك، كشفت عن «سرقة ميداليات وكئوس أمم إفريقيا التى حصل عليها المنتخب الوطنى فى أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠»، فيما كانت كأس الأمم الإفريقية لعام ١٩٨٦ ما زالت موجودة، لتوجه النيابة بتشكيل لجنة من اتحاد الكرة لحصر تلك المسروقات.بعدها بأيام وتحديدًا فى أبريل ٢٠١٣، اشتعلت النيران فى مبنى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة «باب الخلق»، والتهمت العديد من الأوراق والملفات الخاصة بقضية «حرق اتحاد الكرة»، والتى كانت موجودة لدى نيابات وسط القاهرة الكلية بأحد طوابق المحكمة.وفى ١٤ يونيو ٢٠١٣، أعلن العامرى فاروق، وزير الرياضة والشباب آنذاك، عن بدء ترميم وتجديد مبنى اتحاد الكرة، بإشراف وتنفيذ وزارة الإنتاج الحربى، وذلك بالتزامن مع إقرار مسئولين فى «الجبلاية» بـ«سرقة عدد من الكئوس التى فاز بها المنتخب الوطنى، من بينها كئوس أمم إفريقيا، يبلغ إجمالى ثمنها ١٠ ملايين جنيه».وفى العام ذاته، أُلقى القبض على سائح كندى الجنسية، بعدما ضُبطت بحوزته «كأس بطولة إفريقيا» داخل حقيبته، فى مطار القاهرة الدولى، لكن تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن الكأس مجرد نسخة مقلدة لأغراض التسويق والدعاية مملوكة للاتحاد الإفريقى «كاف»، الذى أرسل خطابًا رسميًا إلى النيابة العامة المصرية بذلك.قال على كامل، مسئول مخازن اتحاد الكرة فى ٢٠١٣، إن جماهير «الألتراس» حطموا كل شىء، حين اقتحموا مقر «الجبلاية» قبل ٧ سنوات، ومنها «هارد ورامات» خاصة بأجهزة الكمبيوتر الموجودة فى الاتحاد، بجانب سرقة أدوات رياضية وأدوية ونحو ٢٠ كأسًا، فضلًا عن سجلات العهدة وأذون الصرف وملابس المنتخب، وعقود لاعبين تساوى قيمتها ٣٣٠ ألف جنيه تقريبًا.وأضاف «كامل»، الذى يبلغ من العمر ٧٦ عامًا: «لا أعلم سر اهتمام المصريين بالكئوس أكثر من التلفيات والخسائر التى تعرض لها مبنى اتحاد الكرة، على الرغم من أن هذه الكئوس ليست أصلية، بل نسخة طبق الأصل، ويمكن شراء نسخة أخرى تصنعها إحدى الشركات المتخصصة فى مصر، كما فعلت ذات مرة بتكليف من الاتحاد، علمًا بأن تجديد وترميم مقر الاتحاد تكلف ١٥٠ مليون جنيه».وفسر ما أثير مؤخرًا حول اختفاء «كأس إفريقيا» ودروع بطولات أخرى، خلال جرد المخازن، قائلًا: «هذه الكئوس مختفية منذ حريق ٢٠١٣... حررنا محاضر بسرقتها، ونجحنا فى استعادة بعضها».لكن حمادة المصرى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، له رأى آخر، حيث كشف عن أن الواقعة الأخيرة التى تحدث عنها «شوبير» لا علاقة لها بما حدث فى ٢٠١٣، قائلًا: «اللى اتسرق رجع فى ٢٠١٤... لكن الواقعة دى جديدة». وأضاف: «حينما هاجمت مجموعة من الجمهور مقر اتحاد الكرة فى ٢٠١٣، سرقت كئوسًا من الموجودة فى المقر.. وهما مش ألتراس أهلاوى زى ما اتقال.. اللى سرقوها ناس عاديين مش مشجعين كورة، ووقتها انتشرت صورة واحد منهم وفى إيده كأس إفريقيا على فيسبوك».وشدد على أنه تمت استعادة هذه الكئوس، بجهود منه شخصيًا إلى جانب أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطنى السابق»، متابعًا: «تلقيت اتصالًا من أشخاص أخبرونى وقتها بأن كأسى أمم إفريقيا ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ بحوزتهم، ونجح فى استرجاعهما بالفعل».وأوضح أنهم نجحوا فى استعادة كأس الأمم الإفريقية، وكأس أبطال الكئوس الإفريقية التى حصل عليها الأهلى، وكأس الأفروآسيوى التى حصل عليها الزمالك، وكأس السلطان الفائز بها الزمالك، مبينًا أن كل الكئوس الموجودة فى مقر اتحاد الكرة ليست أصلية، بما فيها كأس أمم إفريقيا ٢٠١٠، التى سُرقت فى حريق ٢٠١٣.بدوره، طالب جمال علام، رئيس اتحاد الكرة وقت حريق ٢٠١٣، الجميع بعدم التحدث عن القضية إلا بعد انتهاء تحقيقات النائب العام، قائلًا: «جميع الملفات المرتبطة بهذا الملف مسئول عنها النائب العام، حتى انتهاء التحقيقات»، رافضًا التقليل من أهمية الكئوس باعتبارها نسخًا طبق الأصل ويمكن إعادة صناعتها مرة أخرى، وذلك فى ظل قيمتها المعنوية الكبيرة.تواصلت «الدستور» مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عبر البريد الإلكترونى الرسمى للاتحاد، فرد مسئولو «كاف» بأنهم لم يعلموا بأمر سرقة الكئوس قبل إعلانها فى مصر، يوم ٦ سبتمبر الجارى، حيث لم يبلغوا بأى شىء قبل ذلك التاريخ.وأضاف «كاف»: «حادث حريق مقر اتحاد الكرة المصرى قديم للغاية، وربما تكون سرقة كئوس المنتخب المصرى حدثت حينها، لكن الاتحاد الإفريقى لم يُبلغ بشىء»، مشيرًا إلى أن مسئولى اتحاد الكرة المصرى، أخبروا الاتحاد القارى، قبل أيام، بأن الكئوس المقلدة فقط هى التى سرقت فى ٢٠١٣، وأن الكأس الأصلية الوحيدة «٨٦» لا تزال موجودة.وعن إمكانية منح مصر كئوسًا بديلة عن التى تمت سرقتها، قال «كاف» فى رده على «الدستور»: «حال قدّم الاتحاد المصرى طلبًا بذلك سيدرس الاتحاد الإفريقى الأمر، خاصة أنه لم يسبق لنا التعرض لمواقف شبيهة من قبل، وإن كنا نعتقد أن الأمر سيكون صعبًا».محطتنا التالية كانت لدى وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، الذى قال إن الكئوس سُرقت وقت اقتحام مقر «الجبلاية» وحرقه فى ٢٠١٣، موضحًا أن «٢٣ كأسًا اختفت وليست كأسًا واحدة، وفقًا للجنة المشكلة من وزارة الرياضة لإجراء الجرد اللازم». وأضاف «العطار»: «المنتخب الوطنى لا يملك الآن سوى الكأس الأصلية التى حصل عليها بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية فى عام ١٩٨٦، وتوجد فى مخازن الاتحاد حاليًا، أما نسخ ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ المختفية فهى نسخ مقلدة واختفت منذ اقتحام المقر وحرقه». وتابع: «الأمر كله متروك للجنة التحقيق التى شكلتها وزارة الشباب والرياضة، لكن أرجح الاحتمالات هو سرقة الكئوس وقت حريق ٢٠١٣، وهو ما تؤكده محاضر رسمية».فى ٢٥ يناير ٢٠١٧، قررت نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حفظ التحقيقات فى واقعة حريق مقر اتحاد الكرة ونادى الجزيرة ونادى الشرطة.تسلم اتحاد الكرة من قسم شرطة حلوان كأسين للبطولة العربية، ثبتت سرقتهما عقب حريق مقر اتحاد الكرة فى عام ٢٠١٣، ويعمل مسئولو «الجبلاية» على ترميمهما حاليًا، بعد تعرضهما لبعض الكسور البسيطة.وفى أوائل سبتمبر الجارى، أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن «سرقة كأس إفريقيا من مقر اتحاد الكرة»، موضحًا أن اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد بشكل مؤقت «فوجئت بسرقة الكأس حينما شرعت فى إقامة متحف يضم بطولات المنتخب الوطنى». وقبل أيام، أحالت وزارة الشباب والرياضة ملف القضية إلى النائب العام، الذى أمر بإحالتها إلى نيابة الأموال العامة العليا.