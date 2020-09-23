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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المسماري» يعلن مقتل قيادي بـ«داعش» الإرهابي في شمال أفريقيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:11 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
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أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، قتله "أبو معاذ العراقي" والمكني بـ"أبو عبدالله العراقي" وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا ودخل ليبيا في سبتمبر 2014.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أن هذا الإعلان يأتي إلحاقا لمؤتمره الصحفي يوم 15 سبتمبر الجاري والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهما.

وأوضح المسماري أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبومعاذ العراقي ويكني كذلك أبوعبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا ودخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014م مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا، حيث كلف الأنباري حينها لأميرا للتنظيم في ليبيا وابوعبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبوبكر البغدادي.

وأضاف: "بعد وبعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة في سنة 2015 تم تكليف أبو عبدالله العراقي زعيما للتنظيم في شمال أفريقيا".

وأشار المسماري إلى أن مصادر التحقيق أكدت أنهم تحصلوا على اسمه وهو (عبدالله الربعي) وهو من أكراد العراق، وهذا ما يعلل استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة وبهذه العملية النوعية تم القضاء على زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا.

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