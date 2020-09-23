رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى: وثيقة تطوير التعليم تهدف لإقامة نظام للمنافسة العالمية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:15 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ
طباعة
كشف البرلمان العربي النقاب عن "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، والتي اعتمدها وزراء التعليم العرب في اجتماعهم الافتراضي "عن بعد" الذي استضافته المملكة العربية السعودية اليوم" الأربعاء" برئاسة وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مؤكدا أن الوثيقة تهدف إلى إقامة نظام تعليمي قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التقدم والنهضة للدول العربية.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان له، بأن لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان برئاسة النائبة الدكتورة "مستورة الشمري" عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي أعدت الوثيقة، التي تهدف لإقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة إيمانًا من البرلمان العربي بأن التعليم أحد أهم أسس الأمن القومي العربي.

وأضاف البيان، أن الدكتورة الشمري حرصت خلال إعداد الوثيقة على الارتكاز على أهمية إقامة نظام تعليمي قائم على الاستثمار في العنصر البشري، كما نوّهت "الشمري" بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية وهو إحدى الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي.

وتشير الوثيقة التعليمية إلى إقامة نظام تعليمي قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التقدم والنهضة للدول العربية، وامتلاك أدوات مجتمع المعرفة باستيعاب المتغيرات العالمية في مجال التعليم ومواكبة التطورات وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتؤكد الوثيقة أهمية تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية من خلال الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء شخصية الطالب على التفكير النقدي والبناء والقدرة على حل المشكلات، إضافة إلى ذلك، فإن من أحد أهداف هذه الوثيقة هو تطوير جميع مكونات العملية التعليمية سواء من الكوادر البشرية أو المناهج الدراسية أو الأدوات والوسائل والبنية التحتية والبيئة التعليمية، كما تتبني الوثيقة فكرة التطوير الشامل في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة.

كما تؤكد الوثيقة على إلزامية ومجانية التعليم في جميع مراحل التعليم العام، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي.

وتربط الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والإنتاج والتنمية، كما خصصت الوثيقة محورًا مستقلًا للتعليم عن بعد كأحد الخيارات المستقبلية للتعليم في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: نتوقع زيادة معدلات الإصابة خلال الشتاء

«الجزيرة» تستغل مرض بطل فى الكاراتيه لمهاجمة مصر.. واللاعب يطالب «الدستور» بتبنى قضيته

فضائح شقيق أمير قطر.. أدلة جديدة في قضية تحريضه على القتل

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

الصور

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة ثروة حيوانية بعرب العوامر

image description

تجارب عملية للأنفاق والكباري للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول بأسيوط

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«هرب 650 ألف يورو من مصر».. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال

استشهاد ضابطين وشرطى ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام فى محاولة هروب من سجن طره

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

ما هي كيفية سداد مصروفات المدارس عبر مكاتب البريد في المحافظات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى.. تعرف على الخطوات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

احتفالا باليوم الوطني السعودي.. أمانة جدة تطلق «رسم وطن» (صور)

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

كتاب نور البيان يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال اللغة القرآن واللغة العربية

«استلهام الموروث الثقافي» ثاني جلسات مؤتمر إقليم القاهرة الأدبي

كتاب لغة الجسد دليلك لمعرفة ما يخفيه الآخرون

كتاب أحلام الفلاسفة يرصد حياة المفكرين لـ سلامة موسى