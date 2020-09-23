طرق تعقيم الملابس للوقاية من «كورونا»

بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة به، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن ضرورة الاهتمام بتعقيم ملابس أفراد الأسرة، للحماية حمايتهم من الإصابة بالأمراض، خاصة الجلدية والصدرية منه وفي هذا الإطار يجب قراءة الملصقات المرفقة بالملابس للتعرف على تعليمات الغسيل والمكواة، للحفاظ عليها بالإضافة إلى كيفية تعقيمها بدون غسيل.وجاء بالتقرير تستخدم مواد طبيعية في تعقيم الملابس، ومنها الخل الأبيض أو خل التفاح أو عصير الليمون الحامض مع الملح الخشن، يحضر محلول من هذه المكونات، التي تخلط جيدًا، ثم يوضع الخليط في زجاجة كبيرة، مع رجها، ينثر رذاذ الخليط على الملابس، من مسافة متوسطة، ثم تعلق الملابس في مكان جاف.ويساعد تعريض الملابس لأشعة الشمس المباشرة لساعة أو ساعتين، في إزالة البكتيريا عنها، فضلا عن ان الطريقة المذكورة فعالة في تبييض الملابس وإزالة البقع عنها وينصح بتجنب نشر الملابس ذات الأنسجة الرقيقة تحت أشعة الشمس، لأن ذلك يتسبب بإتلافها، أو ببهتان بعض ألوان الأقمشة وينصح بتغطية الأجزاء البعيدة عن البقعة عند نشرها.